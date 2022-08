Bandai Namco sulle grandi acquisizioni e fusioni: 'fanno male agli editori più piccoli'

Arnaud Müller, COO di Bandai Namco Europe, ritiene che questa realtà attuale di continue acquisizioni e fusioni stia creando ulteriori problemi agli editori più piccoli e renda difficile lavorare con alcune proprietà intellettuali.

Bandai Namco è noto come produttore ed editore dei propri giochi (Tekken, Tales of, Scarlet Nexus, Code Vein, Pac-Man e molti altri), ma è anche noto per aver firmato accordi con studi esterni per modificare i suoi giochi, con Elden Ring e la serie Dark Souls che sono alcuni degli esempi mainstream di più alto profilo. Tuttavia, i rapporti con gli studi esterni stanno iniziando ad avere problemi con così tante acquisizioni in corso.

"Quello che penso è che dobbiamo proteggere le proprietà che creiamo con gli studi con cui collaboriamo", ha detto Müller a GI.biz in una recente intervista. “Quando investiamo nella creazione di una IP, quando investiamo nella promozione di queste proprietà, dobbiamo anche tenere conto del fatto che dobbiamo garantire una sorta di sicurezza sul futuro dello studio che sviluppa l'IP, se questa non ci appartiene. Quindi è qualcosa su cui stiamo lavorando. Tutte queste acquisizioni che stiamo vedendo stanno influenzando la capacità degli editori più piccoli di accedere ai migliori studi del mondo. Ma noi di Bandai Namco abbiamo i mezzi finanziari per garantire queste partnership”.

Müller afferma che Bandai Namco deve fare il possibile per garantire che nessun'altra società prenda una proprietà in cui ha investito denaro se viene acquisita da un gigante.

Fonte: GamesIndustry