The Gap è un thriller psicologico di fantascienza assolutamente da non perdere

Un thriller psicologico dal suono intrigante chiamato The Gap è stato annunciato durante il Future Games Show questa sera.

The Gap è descritto come un gioco narrativo in prima persona di fantascienza ambientato nel 2045. Questo mostra il protagonista, un neuroscienziato di nome Joshua Hayes, che si sveglia sul pavimento di quello che sembra presumibilmente il vostro appartamento, con una voce - e messaggi scritti sui muri - che vi dicono di non fidarvi di nessuno, ma non riuscite a capire cosa sta succedendo.

Hayes soffre di una rara malattia genetica che colpisce la sua memoria, quindi l'obiettivo del gioco è cercare di recuperare quei ricordi rivivendoli. Il catalizzatore di questo è il déjà vu, innescato da oggetti che fungono da ponte verso una realtà parallela per rivivere i ricordi. Ma c'è anche una tragedia nascosta nel vostro passato.

The Gap è il gioco di debutto dello studio sloveno Label This e sarà pubblicato dal piccolo team polacco Crunching Koalas. L'uscita per The Gap è prevista per il prossimo anno.