The House of the Dead: Remake sbarca su Switch

MegaPixel Studio e Forever Entertainment hanno lanciato The House of the Dead: Remake su Nintendo Switch.

Il titolo presenta una grafica rinnovata ma mantiene l'azione esagerata e l'atmosfera raccapricciante dell'originale. Più in basso potete vedere il trailer di lancio.

The House of the Dead: Remake per Switch supporta il multiplayer locale per due giocatori e i nuovi controlli dovrebbero facilitare l'accesso ai nuovi giocatori. Per i fan di lunga data, ci sono finali multipli, achievement, un'armeria con varie armi sbloccabili e una nuova modalità in cui si combatte contro orde di zombi.

Presenti anche le modalità Foto e Galleria. The House of the Dead: Remake è attualmente un'esclusiva Nintendo Switch ma potrebbe arrivare su altre piattaforme come PS4 (sulla base di un'immagine trovata su PlayStation Network).

Fonte: Gamingbolt.