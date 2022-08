The Last of Us di HBO rivela gli attori che vestiranno i panni di Henry e Sam

Le riprese dell'adattamento di The Last of Us di HBO sono terminate, in vista del lancio del prossimo anno. Tuttavia, due personaggi chiave erano rimasti avvolti nel mistero, fino ad ora.

IGN ha rivelato che Henry sarà interpretato da Lamar Johnson, mentre suo fratello minore Sam sarà interpretato da Keivonn Woodard. È interessante notare che i protagonisti Joel ed Ellie incontreranno i fratelli a Kansas City, anziché a Pittsburgh come nel gioco. Secondo il comunicato stampa, i fratelli si "nascondono da un movimento rivoluzionario in cerca di vendetta".

Johnson è un attore canadese noto per X-Men: Dark Phoenix, mentre Woodard è una giovane promessa. Entrambi saranno affiancati dai veterani Graham Greene (Balla coi lupi) ed Elaine Miles (Northern Exposure), che saranno guest star nei panni dei nuovi personaggi Marlon e Florence. I due sono descritti come "una coppia sposata che sopravvive da sola nella natura selvaggia del Wyoming post-apocalittico".

