The Last of Us di HBO: Troy Baker e Ashley Johnson appariranno nella serie TV

Da tempo sapevamo che Pedro Pascal e Bella Ramsay assumeranno i ruoli principali di Joel ed Ellie nel prossimo adattamento di The Last of Us di HBO, ma qualcosa che non sapevamo è che anche Troy Baker e Ashley Johnson vi appariranno.

Baker e Johnson, che interpretano Joel ed Ellie nei giochi di Naughty Dog, sono saliti sul palco del Summer Game Fest insieme al creatore di The Last of Us Neil Druckmann. Il duo ha rivelato che, pur non potendo dire quali personaggi interpreteranno, sono molto entusiasti di partecipare allo show. Hanno anche presentato ufficialmente il remake per PlayStation 5 di TLOU Parte 1, già trapelato.

Oltre alla notizia dei ruoli di Baker e Johnson, abbiamo anche una nuova immagine:

Come potete vedere, Joel ed Ellie in carne e ossa sono accovacciati dietro alcuni scaffali di un museo, ricordando le scene del gioco.

C'è stato anche un aggiornamento sul multiplayer di The Last of Us Part 2. Anche in questo caso i dettagli erano un po' vaghi. Ma secondo Druckmann si tratterà di un gioco di grandi dimensioni e sarà ambientato in una zona diversa degli Stati Uniti.

Fonte: Eurogamer.net.