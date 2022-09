The Last of Us Parte 1 in un lungo confronto tecnico con Parte 2, con tutti i dettagli che potete immaginare

Da quanto The Last of Us Parte 1 è stato presentato, le somiglianze con Parte 2 sono state abbastanza palesi e il perché è presto detto: sono figli della stessa matrice; non del tutto però. Possiamo vedere un confronto diretto tra i due titoli grazie all'ottimo lavoro di ElAnalistaDeBits che, come spesso accade, risolve molti dei dubbi quando si incrociano titoli con caratteristiche simili.

The Last of Us Parte 1 è un rifacimento che pesca a piene mani da Parte 2 e lo vediamo nelle animazioni e nei modelli, con animazioni facciali e non completamente ridisegnate e adattate in questo remake. Tutto ha subito un pesante boost tecnico, dall'illuminazione all'effettistica, il che rendono il nuovo lavoro di Naughty Dog perfetto per chi approcciasse le disavventure di Joel ed Ellie per la prima volta.

Non dimenticatevi della recensione presente su queste pagine del nostro Stefano Silvestri, in grado di far luce anche sul criticato rapporto prezzo/valore dell'opera.