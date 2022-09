The Last of Us: ecco il primo trailer dell'attesissima serie HBO!

Aspettavamo tutti questo momento, la visione del primissimo trailer di The Last of Us in versione serie TV, firmata HBO. Pubblicato sul canale ufficiale PlayStation, il primo trailer fa presagire un prodotto di assoluta qualità ed è impossibile non riconoscere alcuni luoghi o momenti iconici della serie videoludica.

Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsay (Ellie), sembrano assolutamente in parte, anche se ovviamente è molto presto cominciare a tirare le somme da un trailer. Dopo le prime immagini comunque è un bel passo avanti, anche se ancora non abbiamo una data di rilascio ufficiale.

Molte voci suggeriscono gennaio 2023 il che si sposerebbe con l'ufficiale "early 2023". Questo primo trailer però rende finalmente concreto un progetto ricco di aspettative visto che la base di partenza è decisamente buona. Aspettiamoci però dei cambiamenti, visto che si tratta di due medium totalmente diversi. Parliamo di HBO però, normalmente una garanzia.

Vi lasciamo dunque con il primo trailer di The Last of Us.

Fonte: Eurogamer.net