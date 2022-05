The Last of Us la serie TV di HBO potrebbe avere una finestra di lancio

Uno degli show più attesi è sicuramente quello di The Last of Us, la serie TV in produzione presso HBO che ripercorrà le vicende di Joel ed Ellie nel pluripremiato lavoro di Naughty Dog. Non vi sono ancora state comunicazioni ufficiali sulla data di rilascio, facendo speculare gli appassionati e gli addetti ai lavori su un possibile arrivo della serie per l'inizio del 2023.

In questi giorni sembra essere arrivata una conferma in più, direttamente dal regista dell'episodio pilota Kantemir Balagov, sbilanciandosi con un "inizio prossimo anno". Non bisogna dimenticare però, come da lui stesso affermato, che la serie tv è ancora in produzione, per cui ogni data è suscettibile di ritardi.

C'è molta attesa per vedere come verranno trasposte le vicende di The Last of Us in una serie TV visto il racconto "crudo" e veritiero con cui è raccontato il tutto. HBO comunque dovrebbe essere una garanzia e dovremmo essere lontani da quanto acceduto per Halo, ovvero un drastico cambio di caratterizzazione dei personaggi.

Fonte: CoomincBook