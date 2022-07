The Looker è un puzzle-parodia di The Witness ed è gratis!

Se vi è piaciuto The Witness, ma vorreste poter giocare a un gioco pieno di umorismo, linguaggio forte e sciocco allora questa notizia fa al caso vostro. Quel gioco esiste ed è gratuito: si chiama The Looker. Nella grande tradizione dei giochi che prendono in giro altri giochi, questo titolo è perfetto per chi si è goduto The Witness.

Ecco la descrizione di The Looker: "The Looker è un gioco per giocatore singolo che vi rispetta in quanto giocatori intelligenti e considera il vostro tempo come... ragionevolmente prezioso (voglio dire, non permettetemi di convincervi a risolvere l'ipotesi di Riemann o altro). In quanto tale, sarò al vostro livello: non tutte le battute saranno un successo, gli enigmi sono divertenti e, se ci pensate davvero, non sono le vere soluzioni gli, uhh... amici che facciamo lungo la strada?"

Proprio come nel materiale di partenza, camminerete per un'isola e cercherete pannelli di puzzle da risolvere in modo da poter espandere l'area esplorabile del gioco.

Se il gioco vi interessa potete semplicemente scaricarlo da Steam in quanto è totalmente gratis.

Fonte: Rock Paper Shotgun