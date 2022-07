The Lost Wild è un'incredibile avventura survival horror tutta da esplorare

L'evento di Annapurna Interactive si è concluso con un nuovo gioco. Chiamato The Lost Wild si tratta di un'avventura survival horror sulla lotta contro le forme di vita più formidabili in natura.

The Lost Wild è un coinvolgente gioco dal taglio cinematografico popolato di dinosauri, che cattura il senso di meraviglia e di terrore di fronte alle bestie più eccezionali della natura. Vi ritroverete faccia a faccia con dinosauri che si comportano come animali selvatici piuttosto che come mostri.

Ecco cosa dice la descrizione del gioco: "Esplora una preistorica landa incontaminata nella quale sei precisamente al centro della catena alimentare. Avanza a testa bassa, resta vigile e scappa. Se tutto va male, fuggi o tenta di incutere timore usando armi non letali, il tutto per uno stile di gioco che fa molto gatto col topo. Scopri edifici abbandonati nascosti in un paesaggio rigoglioso brulicante di vita preistorica. Rastrella e raccatta oggetti che servano a incrementare le tue speranze di sopravvivere, andando tuttavia incontro a pericoli sempre maggiori all’infittirsi della tua esplorazione. Dipana il mistero che giace al cuore dell’isola".

The Lost Wild non ha una data di uscita, ma dovrebbe arrivare su PC nel 2024.