The Sims 3 o 3 SIM? La polizia russa protagonista di uno scambio tra il comico e l'assurdo

Tre scatole con i giochi di The Sims, ritrovate dai russi tra gli oggetti appartenenti a presunti attentatori ucraini, hanno suscitato una certa costernazione da parte di giornalisti e osservatori.

Il Servizio di sicurezza federale (FSB) della Russia si è vantato ieri di aver sventato un omicidio da parte di sei neonazisti. L'obiettivo sarebbe stato Vladimir Soloviev, presentatore di Russia TV. Tuttavia, le foto pubblicate dall'appartamento degli aspiranti assassini hanno rapidamente suscitato più divertimento che elogi alla polizia. Per essere il più stereotipati possibile, gli aggressori avevano un ritratto di Adolf Hitler attaccato all'altoparlante, una copia del "Mein Kampf" e una maglietta con un'enorme svastica.

La maggior parte delle reazioni, tuttavia, è stata causata da tre scatole di The Sims 3 di Electronic Arts. Una teoria abbastanza campata in aria è che la serie promuova i valori LGBT che gli assassini volevano sicuramente diffondere. La seconda - forse un po' più credibile - versione dei fatti presuppone che l'FSB, durante i preparativi per la ricerca propagandistica, abbia semplicemente confuso The Sims con...SIM per telefoni.

Classic saboteur checklist:

Explosives ✔️

Guns ✔️

Mein Kampf ✔️

Nazi Flag ✔️

The Sims Expansions ✔️✔️✔️ https://t.co/m1X7aAYRs9 — Eliot Higgins (@EliotHiggins) April 25, 2022

Guys, this isn't about LGBT or any other stuff. Somebody from the top most likely wrote: "3 симки" ("three SIM cards"), and some genius obeyed. — Andrew Protsenko (@AndrewProtsenko) April 25, 2022

"Chi avrebbe mai pensato che gli piacesse così tanto The Sims 3?" scrive il giornalista BBC Francis Scarr. "Non si tratta di LGBT o cose del genere. Qualcuno deve aver scritto in cirillico tre schede SIM e i geni hanno fatto il lavoro” , suggerisce Andrew Protsenko.

Fonte: NYPost