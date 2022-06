The Texas Chain Saw Massacre si mostra nel primo video gameplay dal suo annuncio

The Texas Chainsaw Massacre si sta trasformando in un gioco e questo lo sapevamo già. Ma quello che non sapevamo fino ad oggi erano come sarebbe stato o quanto avrebbe ricavato dai vari film su cui si basava.

Ora possiamo dare uno sguardo al gameplay grazie ad un nuovo video. Come possiamo notare dal trailer in calce a questo articolo, il gioco sarà molto cruento, proprio come i film. Ricordiamo che The Texas Chain Saw Massacre è un'esperienza horror asimmetrica basata sul rivoluzionario e iconico film horror del 1974.

Il gioco è sviluppato da Gun Interactive e Sumo Nottingham. Gun ha lavorato anche in Friday The 13th: The Game con Illfonic. Il trailer mostra alcune delle mappe del gioco, l'iconico Leatherface e alcuni sopravvissuti, o presunti sopravvissuti, poiché potrebbero rapidamente superare quella parola. "Vittime" potrebbe essere più il loro stile. Eccovi il video.

The Texas Chain Saw Massacre sarà disponibile il prossimo anno su PC e console. Il gioco arriverà al day one su Xbox Game Pass.