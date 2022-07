The Witcher, Cyberpunk 2077 e oltre! CD Projekt RED compie 20 anni

Il 1° luglio 2022, CD Projekt RED celebra il suo 20° anniversario, segnando due decenni da quando lo studio è entrato nella scena dello sviluppo di videogiochi e ha iniziato a lavorare nella serie di giochi The Witcher.

Nei vent'anni successivi, CD Projekt RED è diventato un nome del settore globale. La serie di giochi The Witcher, evidenziata dall'acclamato The Witcher 3: Wild Hunt del 2015, ha venduto oltre 65 milioni di copie, con lo sviluppo di un gioco The Witcher completamente nuovo che è stato recentemente annunciato. Cyberpunk 2077, l'ultima versione dello studio, è diventato anche un franchise riconosciuto a livello mondiale, generando la propria serie anime Cyberpunk: Edgerunners, creata in collaborazione con Studio Trigger e presentata in anteprima su Netflix a settembre 2022. Attualmente CDPR sta lavorando anche all'espansione del gioco, in uscita nel 2023.

"Quando abbiamo avviato CD Projekt RED, non sapevamo cosa si può e non si può fare nell'industria dei videogiochi. Eravamo ribelli fin dall'inizio e dovevamo imparare tutto da soli. Questo ci ha dato la libertà di sviluppare i nostri giochi a modo nostro e quell'approccio distinto e personale ha formato il nucleo del nostro DNA, che come è possibile vedere ha plasmato i nostri giochi. Questi ultimi vent'anni sono stati entusiasmanti e fruttuosi per noi, in modo imprevedibile, e siamo estremamente orgogliosi dei nostri risultati e del fatto che possiamo contare costantemente sul sostegno della nostra comunità. Questo in particolare è qualcosa che tutti noi apprezziamo, ed è con questa positività e ottimismo che ci dirigiamo verso il nostro ventunesimo anno e oltre" afferma il capo dello studio Adam Badowski.

Lo studio ha lanciato il proprio sito Web per il 20° anniversario che invita i membri della comunità a condividere i propri ricordi con CD Projekt RED e dei suoi giochi tramite fotografie, screenshot, grafica e altro ancora. I giocatori possono caricare i loro ricordi nella Galleria dei compleanni e condividere questo importante traguardo sia con lo studio che con i membri della community di tutto il mondo.

Nei prossimi mesi, dirette streaming regolari di giochi CD Projekt RED saranno ospitati sul sito web del 20° anniversario, con i membri dello studio che porteranno il pubblico in un viaggio nella memoria ogni mercoledì, a partire dal 6 luglio. I visitatori del sito Web potranno anche imparare curiosità in studio, partecipare a sfide e vincere premi e altro ancora.