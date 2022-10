The Witcher Project Sirius: gli annunci di lavoro fanno riferimento ad ambienti creati proceduralmente

CD Projekt RED ha sfoggiato un bel carico da novanta, annunciando tantissimi titoli in sviluppo e un nuovo progetto totalmente inedito. Tra il sequel di Cyberpunk 2077, la nuova IP, la nuova trilogia di The Witcher e altri due titoli a essa tangente, sembra proprio che il team polacco si sia rinvigorito in questi mesi, dopo l'enorme tonfo avvenuto con Cyberpunk 2077.

Mentre la domanda di addetti ai lavori o meno è "avranno imparato la lezione?", cominciano a fuoriuscire diversi dettagli sul lavoro con nome in codice Sirius, ovvero il The Witcher prodotto da The Molasses Flood, team di Boston acquisito l'anno scorso.

Atttraverso la letture degli annunci di lavoro infatti, possiamo trovare diverse informazioni interessanti, soprattutto nel ruolo di Senior Designer. Stando alla descrizione dell'incarico, si fa riferimento ad ambienti generati proceduralmente, anche se molti elementi ovviamente verranno realizzati a mano.

Non si sa nulla su date (non sappiamo nemmeno il nome ufficiale) ma dovrebbe arrivare prima del The Witcher ufficiale con nome in codice Polaris. Nota imporante però è che tutti questi progetti utilizzeranno Unreal Engine 5.

