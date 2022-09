The Witcher di Netflix: le riprese della terza stagione sono terminate ufficialmente!

La serie TV dedicata al brand The Witcher è stato un successo su Netflix e nonostante un inizio titubante, nella seconda stagione, complice un netto aumento di budget, il lavoro con protagonista Henry Cavill ha decisamente alzato l'asticella e generando aspettative molto alto per la terza stagione.

Proprio la terza stagione vede terminare le riprese ufficialmente proprio in questi giorni. A comunicarlo diversi membri dello staff e anche l'attore protagonista. Riprese partite l'aprile di quest'anno e non semplici visto che ci si è fermati durante l'estate causa Covid (e non è la prima volta).

"Che stagione è stata! Volevo solo ringraziare tutti voi per la vostra determinazione e dedizione durante le riprese difficili", ha detto Cavill tramite una nota personalizzata che è stata data ai membri della troupe. "Speriamo che possiate riposarvi tutti, meritatamente."

Nonostante le due stagioni siano uscite sempre a dicembre (2019 e 2021), è molto improbabile che accada anche quest'anno, visto l'enorme da lavoro di post-produzione da effettuare. Possiamo immaginare una release per la prima parte del 2023, anche se ovviamente attendiamo conferme ufficiali.

