This War of Mine Final Cut potrebbe arrivare molto presto su Xbox Game Pass

Nel 2014, 11 bit studios hanno sorpreso il mondo con This War of Mine. Sebbene ci siamo occupati più volte di argomenti incentrati sul combattimento durante la guerra, la presentazione della storia dal punto di vista dei civili e delle vittime è stata accattivante per il suo clima e il suo messaggio. Inizialmente, il titolo era disponibile solo su PC, ma in seguito è stato trasferito su dispositivi mobile e console.

Ora, come condiviso dall'utente coreano 1978iamdesign tramite Twitter, nuove tracce tratte direttamente dal Microsoft Store avrebbero confermato che This War of Mine Final Cut arriverà su Xbox Game Pass. La versione Final Cut di This War of Mine è apparsa nello store con l'etichetta Game Pass, indizi più che chiari di cosa potrebbe accadere a questo titolo il giorno del suo lancio.

This War of Mine: Final Cut è la "versione rimasterizzata" del gioco che include tutti gli aggiornamenti e le espansioni gratuite e dovrebbe essere lanciata il 10 maggio su Xbox Series X|S. 11 Bit Studios deve ancora annunciare questa versione del gioco.

@XboxGamePass Will the Xbox version of 'This War of Mine: Final Cut' be included in the Xbox game path, which will be released on May 10th?#xbox #xboxgamepass #ThisWarofMine @gamepasscounter pic.twitter.com/xvSuId5JLJ — YuJeong Kim(KoreaXBOXMVP) (@1978iamdesign) April 26, 2022

Per adesso quindi non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale da parte del team di sviluppo.

Fonte: Pure Xbox