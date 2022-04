This War of Mine: Final Cut in arrivo su PS5, Xbox Series X/S e Xbox Game Pass, ecco quando

Dopo il leak ora è arrivata la conferma: This War of Mine - Final Cut arriverà su PS5, Xbox Series X/S e Xbox Game Pass al day one a partire dal 10 maggio.

Come previsto, questa versione ottimizza la produzione del 2014 con una risoluzione 4K e apporta varie modifiche all'interfaccia utente per un'esperienza migliore. Inoltre, include tutti i luoghi sia del gioco base che di This War of Mine: Stories, nuove missioni ed eventi, uno scenario classico aggiuntivo e un personaggio inedito. Gli sviluppatori affermano inoltre che This War of Mine: Stories può essere acquistato anche separatamente.

In This War of Mine, non assumerete il ruolo di un soldato d'élite, ma prenderete il controllo delle vite dei civili che cercano di sopravvivere in una città sotto assedio. Dovrete combattere con la mancanza di cibo e medicine e il costante pericolo di cecchini e predoni nemici. Durante il giorno, dovrete concentrarvi sul mantenimento del vostro rifugio: creare, commerciare e prendervi cura dei sopravvissuti. Di notte andrete con uno dei civili alla ricerca di oggetti che vi aiuteranno a rimanere in vita.

This War of Mine ha già qualche anno, ma il gioco non potrebbe essere tematicamente più attuale. Anche gli sviluppatori ne sono consapevoli e hanno più volte commentato la situazione in Ucraina.

Fonte: Eurogamer