Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh è il nuovo videogioco tratto dal mitico personaggio creato da Hergé

Uno dei titoli che potremmo giocare nel 2023 è Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh, nuovo titolo dedicato al celebre personaggio creato da Hergé, con una serie a fumetti in grado di vendere più di 275 milioni di copie. Dopo l'annuncio avvenuto due anni fa, finalmente vediamo qualcosa.

Sviluppato dallo studio spagnolo Pendulo, la nuova avventura ci porterà in egitto per investigare sulla misteriosa tomba del faraone Kih-Oskh. Dall'Egitto all'India e all'Arabia, Tintin e il suo fedele Snowy seguiranno una pista sul traffico di stupefacenti fino all'estremo Oriente.

"Potersi cimentare in un adattamento di un’avventura del famoso reporter belga è una vera gioia" spiega Stéphane Longeard, CEO di Microids. "Abbiamo iniziato a lavorare al gioco qualche anno fa e non vediamo l'ora di mostrarlo ai nostri giocatori in tutto il mondo. Ci tengo a dire che faremo tutto il possibile per rendere omaggio all'opera di Hergé e offrire ai fan l'adattamento dei loro sogni".

"La produzione di questo nuovo videogioco immersivo per PC e console si porta con sé tutta l'eredità delle avventure del famoso reporter", aggiunge Nick Rodwell: Direttore di Moulinsart. "La nostra ambizione è prima di tutto quella di divertire e di accontentare i fan. Microids è il partner perfetto per accompagnare Tintin in questa nuova avventura!".

Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC nel 2023.