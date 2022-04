Trek To Yomi, l'avventura di un samurai ha una data di uscita e un nuovo video gameplay

Attraverso un comunicato stampa, Devolver Digital annuncia che Trek To Yomi, arriverà su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X e Xbox One, incluso in Xbox Game Pass, il 5 maggio. I preordini sono ora aperti e includono uno sconto del 10%.

Lo stile visivo e il contesto del Giappone feudale rafforzano l'impressione di avere un titolo a metà tra le produzioni di Ghost of Tsushima e Inside. Trek to Yomi ci farà seguire la storia di Hiroki, un giovane samurai che dovrà viaggiare in seguito a una terribile tragedia. Questo viaggio iniziatico sarà raccontato con un approccio cinematografico, in particolare giocando sugli angoli di ripresa.

Per l'occasione il team ha pubblicato anche un nuovo video gameplay della durata di circa 15 minuti che mostra combattimenti e ambientazione. Tutto ricorda moltissimo i film di Akira Kurosawa e sarà un gioco da non perdere per tutti coloro che amano il genere.

Ricordiamo che Trek To Yomi sarà disponibile su PC e console dal 5 maggio.