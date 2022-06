Devolver Marketing Countdown to Marketing è la nuova conferenza 'E3' di Devolver Digital. Ecco data e orario

L'E3 come sappiamo non si terrà, ma già diversi publisher hanno annunciato i propri eventi: oltre a Bethesda e Xbox, il Summer Game Fest e altro, anche Devolver Digital terrà il suo particolare show annuale.

"Mentre l'industria continua a dimenarsi in una serie di conferenze annullate sui videogiochi, Devolver Digital è intervenuta coraggiosamente per riempire il vuoto con un evento il 9 giugno alle 23:59 in diretta su Twitch.tv/Twitchgaming" si legge nel comunicato stampa.

L'evento avrà una durata di circa 30 minuti ma attualmente Devolver Digital non ha dato nessun indizio su cosa potremo aspettarci da questo showcase, se non alcuni reveal di giochi nuovi. Ricordando i precedenti è inoltre possibile che il publisher abbia confezionato anche questa volta un bizzarro show.

Il video, come potete vedere, annuncia un ospite d'eccezione ovvero Suda51 in versione....mecha! Noi di Eurogamer seguiremo la diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.