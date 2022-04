Turning Red è stato ispirato da Pokémon, Zelda e Earthbound!

RED (o Turning Red, nella versione originale) è l'ultimo film d'animazione della Disney Pixar, uscito a febbraio su Disney+. Il film segue una ragazza di 13 anni nel suo percorso di crescita, combattuta tra l'essere una figlia obbediente come vorrebbe sua madre ed esplorare il caos della sua età.

RED è certamente uno dei lungometraggi più singolari della Pixar, con uno stile molto lontano dalle precedenti offerte dello studio. A quanto pare questo approccio visivo è stato direttamente influenzato dal lavoro di Nintendo.

In un'intervista con il Washington Post, la regista Domee Shi rivela che sia lei che la production designer Rona Liu erano grandi fan di Nintendo da piccole. Hanno trascorso gran parte della loro infanzia giocando ai giochi Nintendo, e in particolare è stato lo stile di Pokémon ed Earthbound ad ispirarle in quei giorni. Non solo, anche Zelda: Breath of the Wild ha avuto un ruolo nella creazione dell'estetica di RED.

“C’è qualcosa di così accattivante su come riescono a stilizzzare i loro mondi in un modo tanto accattivante e carino. Quando dovevamo scegliere l’estetica del nostro film abbiamo guardato a Breath of the Wild e ci siamo dette ‘Wow, come hanno fatto a rendere quel mondo così bello, così ricco ma riescono comunque a semplificarlo?’ “

Fonte: GoNintendo