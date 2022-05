Ubisoft: la famiglia Guillemot starebbe considerando l'acquisizione della società

La famiglia Guillemot starebbe valutando la possibilità di collaborare con una società di private equity per acquisire Ubisoft e quindi togliere la compagnia dalle mani di potenziali acquirenti.

Come riportato da Seeking Alpha, secondo Dealreporter, Il gruppo sta agendo in questa direzione perché vorrebbe mantenere il controllo completo dell'azienda.

Ubisoft è stata fondata nel 1986 dai cinque fratelli Guillemot, con Yves Guillemot che è attualmente CEO dell'azienda e ricopre il ruolo da decenni.

La famiglia Guillemot attualmente possiede il 16% delle azioni di Ubisoft e il 22% delle sue azioni con diritto di voto.

