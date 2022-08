Ubisoft lavorerà con Marvel a un gioco di Blade?

Gli sviluppatori di Assassin's Creed, Ubisoft, starebbero lavorando con Marvel a un gioco di Blade, in vista del debutto del personaggio nell'MCU.

Dopo il successo di Marvel's Spider-Man di Insomniac Games, non è una sorpresa che altri sviluppatori siano desiderosi di lavorare con Marvel. Con Midnight Suns e Marvel's Wolverine in sviluppo, sembra che anche Ubisoft stia collaborando con l'iconica casa editrice di fumetti.

Blade entrerà nell'MCU nel novembre 2023 e farà parte della Fase 5 della saga di Marvel Studio.

Anche se non è chiaro se il gioco sarà collegato al personaggio interpretato da Mahershala Ali, Ubisoft starebbe sviluppando il nuovo gioco.

Il noto leaker @Mr_Rebs_ aka Rebs Gaming ha affermato che "sembra che un attore abbia rivelato che Ubisoft sta sviluppando un gioco di Blade".

Riferendosi ad Alex Martin, ha continuato dicendo che "l'attore ha condiviso foto sul set di un badge Ubisoft, tenendo in mano una spada di scena".

Leak: It appears an actor has revealed Ubisoft is developing a Blade game. The actor shared these set photos of a Ubisoft badge, himself holding a sword prop, clapperboard with the names “Marvel” and the director of the upcoming Blade movie, and gaming hashtags. #Blade pic.twitter.com/wvRNlHG8lP