Assassin's Creed Mobile e Valiant Hearts 2 tra i giochi Ubisoft in arrivo su Netflix

Ubisoft e Netflix annunciano una collaborazione che porterà dei giochi mobile sulla piattaforma e si parte con tre titoli.

Si tratta anche di annunci piuttosto importanti considerando che si tratta di un gioco mobile dedicato ad Assassin's Creed (senza data di uscita), Valiant Hearts 2 (gennaio 2023) e Mighty Quest 2 (2023).

Ovviamente un gioco di Assassin's Creed su mobile è tutto da scoprire, Valiant Hearts 2 invece è un annuncio inaspettato considerando che il primo è uscito nel 2014 e faceva parte di un periodo di Ubisoft molto diverso, caratterizzato anche da un focus maggiore su giochi "indie".

Ecco i dettagli del comunicato ufficiale:

Netflix e Ubisoft hanno annunciato lo sviluppo di tre giochi per dispositivi mobili basati su alcuni dei franchise videoludici più amati al mondo e che saranno disponibili per gli utenti Netflix a partire dal 2023. Svelati per la prima volta oggi in occasione dell'annuale evento digitale di Ubisoft, l’Ubisoft Forward, i tre giochi espanderanno gli universi di Valiant Hearts, Mighty Quest e Assassin's Creed, e saranno disponibili sui dispositivi mobili in esclusiva per i membri di Netflix di tutto il mondo senza pubblicità o acquisti in-app.

Un nuovo gioco di Valiant Hearts, seguito del pluripremiato Valiant Hearts: The Great War di Ubisoft, è in fase di sviluppo da parte del team originale e manterrà lo stesso DNA offrendo però una nuova storia. Sarà disponibile ai membri di Netflix a gennaio 2023.

Dopo l'acclamato gioco per dispositivi mobili The Mighty Quest for Epic Loot, il franchise di The Mighty Quest arriverà su Netflix nel 2023 con un nuovo gioco. Questa volta, il titolo sarà ispirato al genere roguelike e offrirà la prima esperienza hack and slash della serie in un formato nuovo e altamente rigiocabile. Mentre i fan di Assassin's Creed potranno immergersi nuovamente nell'universo di Assassin's Creed su Netflix in più di un modo. Infatti, oltre alla già annunciata serie live action, sarà sviluppato anche un nuovo gioco per dispositivi mobili in esclusiva per Netflix.

"Siamo davvero entusiasti di collaborare con Ubisoft, che vanta un'esperienza unica nel creare mondi memorabili per i fan", ha dichiarato Mike Verdu, vicepresidente del settore giochi di Netflix. "Questa collaborazione offrirà ai nostri membri l'accesso esclusivo ad alcuni dei più avvincenti franchise di gioco, consentendoci di continuare a espandere il catalogo di fantastici titoli per dispositivi mobili a disposizione dei nostri membri in tutto il mondo."

"Mentre continuiamo a creare fantastiche esperienze su tutte le piattaforme, siamo lieti di collaborare con un partner tanto creativo quanto innovativo come Netflix", ha dichiarato Jean-Michel Detoc, Chief Mobile Officer di Ubisoft. "Credo che questa partnership sarà una grande opportunità per i membri di Netflix per esplorare ulteriormente i nostri mondi e universi nel formato mobile."

Sarà interessante sapere qualcosa di più su questi progetti nei prossimi mesi.