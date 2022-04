Ubisoft sarebbe al lavoro su un 'Battle Arena PVP' con il nome in codice 'Project Q'

Nelle ultime settimane, uno degli insider più famosi e accurati dell'intera industria videoludica si è focalizzato su Ubisoft. Di recente, Tom Henderson si è incaricato di far trapelare numerosi dettagli di oltre 20 titoli dell'azienda francese, inclusi molti non annunciati. L'ultimo di cui abbiamo sentito parlare è stato Pathfinder, ma sembra che ci sia ancora un altro lavoro da scoprire: Project Q.

Henderson ha pubblicato un nuovo articolo su Exputer in cui assicura che fino a otto diverse fonti hanno confermato che questo Project Q è realtà, sottolineando inoltre che i primi test interni sono già iniziati.

Ma cos'è esattamente Project Q? Secondo Henderson, si tratta di un "Battle Arena PVP" simile a giochi come Smite o League of Legends, che avrà un approccio innovativo e moderno. Lo sviluppo di questo gioco sembra essere fatto da Ubisoft Bordeaux.

Al momento avrebbe due modalità di gioco: il primo si chiama Showdown, una sorta di battle royale con 4 squadre composte da 2 giocatori, mentre il secondo è Battle Zone, la modalità Battle Arena in cui 2 squadre da 4 giocatori competono per raggiungere prima i 100 punti difendendo un'area.

Ubisoft is working on a new PvP Battle Arena game, that also has Battle Royale.@XputerE EXCLUSIVE:https://t.co/Ex4rkSIkAv — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 21, 2022

Gli utenti possono scegliere le armi, i poteri e le abilità di ciascun eroe, oltre a poter scegliere tre abilità che possono essere fuse e abbinate. Inoltre le armi non saranno tipiche di altri giochi, ma saranno mazzi di carte, fuochi d'artificio, martelli, bastoni e così via.

Henderson infine afferma che il gioco è attualmente nelle prime fasi di sviluppo perciò non ci è dato sapere quando verrà annunciato ufficialmente. Come sempre in questo caso prendete la notizia come semplice rumor in quanto Ubisoft non ha ancora svelato nessun dettaglio a riguardo.

Fonte: Exputer