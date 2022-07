Uncharted e The Last Of Us 2: Josh Scherr lascia Naughty Dog

Se si pensa a Naughty Dog, vengono in mente sicuramente grandi nomi nell’ambito creativo come Nei Druckmann e Amy Henning. Ma altri nomi hanno contribuito al successo dello studio. Uno di questi è sicuramente Josh Squerr che ha scritto con altri i dialoghi della serie Uncharted, soprattutto dal 4 in poi. E’ stato anche animatore principale e regista delle cinematiche di Naught Dog fino a Uncharted 3 ed è stato coinvolto sia nella scrittura che nel design generale di The Last of Us Part II.

Oggi Scherr ha annunciato il suo addio all’azienda dopo 21 anni perché era tempo “di qualcosa di nuovo”, anche se per ora non ha dichiarato di cosa si tratta.

When I was a kid, making video games was my hobby. Never dreamed I’d get to make them for a living, let alone at a studio like Naughty Dog.



Last week, after 21 years & 10 shipped games, I said goodbye to my friends & c̶o̶l̶l̶i̶e̶s̶ colleagues at the kennel.



🧵1/3: pic.twitter.com/Pklxo2ACeu — Josh Scherr (@joshscherr) July 15, 2022

"Quando ero un ragazzino, realizzare videogiochi era il mio hobby. Non avrei mai immaginato di riuscire a guadagnarmi da vivere, figuriamoci in uno studio come Naughty Dog. La scorsa settimana, dopo 21 anni e 10 giochi completati, ho detto addio ai miei amici e ai colleghi del canile.

A tutti i miei fantastici colleghi nel corso degli anni: sono grato per l’ispirazione, il vostro supporto e la vostra fiducia. Grazie per aver sopportato i miei errori, perdonato i miei errori e avermi dato opportunità di crescere. Siete tutti ciò che ha reso quei 21 anni memorabili. Ci siamo divertiti.

Mi mancheranno un sacco i cani, ma ad un certo punto potrò giocare a un gioco di Naughty Dog sapendo molto poco in anticipo. E stanno preparando cose incredibili. Seriamente, non sono pronto. Per me? È stato un vero spasso, ma ora è il momento di qualcosa di nuovo. Ne parleremo presto".

