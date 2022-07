Knights of Decayden, un'esclusiva Xbox perduta da tempo

Vi ricordate di Knights of Decayden? Molti di voi, anzi quasi tutti, risponderebbero di no a questa domanda. Stiamo parlando infatti di una delle esclusive previste per la prima Xbox cancellata da Microsoft un paio di decadi fa.

Grazie ai ragazzi di Axios ora possiamo guardare un video di una build del gioco in movimento. Il gioco era sviluppato dal team Totally Games, conosciuti soprattutto per i giochi legati alla saga di Star Wars. E guardando il video, notiamo come in questo gioco si affrontino battaglie volanti. Il team era conosciuto soprattutto per i giochi legati agli X-Wings della saga ideata da George Lucas.

Si poteva volare sia sulle acque che sotto di esse, e il fondatore di Totally Games ricorda che il progetto fosse incredibilmente ambizioso e folle come pochi la mondo.

Vi sono poche altre notizie sul web riguardo al gioco, che all’inizio era previsto per PlayStation ma poi Microsoft decise di mettersi in proprio nell’ambito videoludico, smettendo così di fornire giochi alla concorrenza.

Chissà se un gioco così oggi funzionerebbe.

Fonte:Axios