UNO: arriva il DLC dedicato ad Assassin's Creed Valhalla, con tanto di trailer!

Uno dei giochi più cruenti dall'epoca delle lotte tra gladiatori e che ha distrutto interi rapporti di amicizia con una singola carta, ha anche una sua controparte digitale e che incredibilmente, procura gli stessi effetti. UNO è uno dei giochi di carte di maggior successo ma si appresta ad averne ulteriormente per via di un DLC dedicato ad Assassin's Creed Valhalla.

"Ispirato alla mitica ambientazione vichinga di Assassin’s Creed Valhalla, UNO permette ai giocatori di esplorare il tabellone per raccogliere risorse e scontrarsi con altri giocatori per la vittoria. Nel DLC Valhalla di UNO, solo i veri vichinghi possono avere successo."

Vi saranno diverse novità di gameplay, tra cui un uso attivo del tabellone per intraprendere lotte con le carte per rallentare gli avversari o sbloccare l’effetto passivo "navelunga" che obbliga a scartare in un sol colpo altrettante carte. Grazie all’esplorazione, si potranno incontrare eventi casuali che attivano ad esempio Gloria Riconquistata o Raid.

Il DLC Valhalla è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC ma solo attraverso Ubisoft Store e Stadia. Può anche essere giocato su PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità.