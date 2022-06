Valve avrebbe un nuovo brevetto incentrato su un visore VR

Sebbene Steam Deck di Valve non è ancora stato inviato a tutti coloro che lo hanno prenotato, la società è apparentemente intenzionata a progettare diversi tipi di hardware. Le voci giravano da tempo sul suo presunto headset "Deckard", e ora sembrano essersi finalmente concretizzati.

Sì perché Valve ha pubblicato un nuovissimo brevetto all'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti focalizzato su un possibile visore per realtà virtuale. Sebbene il progetto in realtà non riveli molto sulle caratteristiche specifiche del visore, contiene alcune informazioni interessanti nella descrizione al suo interno.

Mentre Valve Index è un visore VR di livello premium, le voci hanno suggerito che Deckard sarebbe potenzialmente più economico. In effetti, il brevetto suggerisce all'incirca lo stesso livello di complessità presente nei prodotti VR di Meta, il che potrebbe confermare le voci secondo cui Deckard dovrebbe competere con Quest e Quest 2.

Il visore presente nel brevetto di Valve.

Per adesso Valve è incentrata sulla costruzione e distribuzione di Steam Deck, PC portatile che continua ad essere aggiornato in modo da rendere ottimale l'esperienza di gioco.

Fonte: IGN