Vertigo, il gioco ispirato ad Alfred Hitchcock ha una data di uscita su console

Il titolo di avventura narrativa Alfred Hitchcock – Vertigo ha finalmente una data di uscita per console. Verrà lanciato il 27 settembre in Europa e il 4 ottobre in Nord America per PS5, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One e Nintendo Switch. Saranno disponibili sia la versione fisica che quella digitale.

Per i collezionisti è disponibile un'edizione limitata fisica che include l'edizione standard del gioco, l'artbook The Art of: Alfred Hitchcock-Vertigo (insieme a una versione digitale) e la colonna sonora digitale. Il prezzo deve ancora essere confermato.

Attualmente disponibile per PC, Alfred Hitchcock – Vertigo è “liberamente ispirato” al classico film Vertigo . La storia vede lo scrittore Ed Miller sottoporsi a una terapia dopo un traumatico incidente d'auto. Nonostante viaggi da solo, Miller crede che sua moglie e sua figlia fossero con lui. Qual'è la verità?

La storia si svolge dal punto di vista di tre diversi personaggi, ognuno con la propria opinione sugli eventi, e i giocatori dovranno scorrere diverse linee temporali per scoprire cosa è reale.

