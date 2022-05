Videogiochi e vendite: per Mat Piscatella le unità vendute non danno la giusta idea del successo di un gioco

Cosa determina il successo di un gioco? Le unità vendute? Secondo il noto analista di NPD Group, Mat Piscatella, non è così.

Stando a quanto condiviso dall'analista su Twitter, non dovremmo fidarci troppo dei report finanziari delle aziende in cui si parla solamente delle "unità" vendute.

Per Piscatella, conta di più scoprire quanto denaro hanno generato determinati giochi. Insomma, i guadagni effettivi.

"Bisogna prestare attenzione a qualsiasi report sulle "vendite" per giochi che presentano solo le unità piazzate", scrive Piscatella, "soprattutto se quel gioco è stato incluso in un servizio in abbonamento o ha visto sconti elevati (-90% di sconto per esempio) su piattaforme come Steam".

"I numeri di vendita delle unità possono essere MOLTO facilmente gonfiati".

Stando al ragionamento di Piscatella, se un titolo vende 4 o 5 milioni di copie non è necessariamente un successo, se una parte delle copie piazzate sono state vendute tempo dopo il lancio o attraverso forti sconti e promozioni.

Gotta use caution on any 'sales' reporting for games that features only units, especially if that game was featured in a subscription service or ever saw steep (-90% off for example) discounting on platforms like Steam, or was a GWP. Unit sales numbers can be VERY easily inflated