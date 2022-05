Wild Arena Survivors è un nuovo Battle Royale di Ubisoft per dispositivi mobile

Ubisoft ha accidentalmente fatto trapelare il suo nuovo gioco Battle Royale chiamato Wild Arena Survivors. Il titolo non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma sul canale YouTube di Ubisoft Paris Mobile si può trovare un primo trailer. Non solo, ma sembra che il nuovo Battle Royale sia già in fase di soft-launch in alcuni Paesi.

Wild Arena Survivors è un gioco di battle royale per dispositivi mobile. Si concentra su partite da 40 giocatori in cui vengono catapultati su un'isola e l'obiettivo è esplorarla per raccogliere risorse, combattere i nemici e raccogliere loot per migliorare e diventare più forti.

Ovviamente, mentre si svolgono tutte queste attività ci saranno altri giocatori che vi metteranno i bastoni tra le ruote, pertanto dovrete combatterli mentre cercherete di sopravvivere. Il gioco presenta una gamma di eroi che racchiudono diversi stili di gioco e abilità uniche. Le abilità possono essere potenziate durante il gioco e le risorse trovate sulla mappa vengono utilizzate per aumentare di livello le armi e gli oggetti trovati in ogni partita.

Le partite in Wild Arena Survivors dureranno circa 10 minuti, il che si adatta perfettamente ai dispositivi mobile. C'è una gamma di modalità di gioco a cui è possibile partecipare, tra cui la modalità Solo e la modalità Trio. Come abbiamo detto, in Canada è già disponibile per il download, pertanto tra non molto possiamo aspettarci una presentazione ufficiale da parte di Ubisoft.

Fonte: GamingPhone