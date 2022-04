World of Warcraft Classic: Wrath of the Lich King potrebbe essere annunciato a breve

World of Warcraft è cambiato molto nel corso del tempo, ma nel 2019 Blizzard ha ceduto alle richieste dei fan e ha lanciato World of Warcraft Classic, offrendo l'esperienza MMORPG com'era al suo primo lancio, senza tutti i suoi molti cambiamenti e trasformazioni negli anni successivi.

Nel 2021, Blizzard ha arricchito l'esperienza con World of Warcraft Classic: Burning Crusade, fornendo lo stesso "trattamento" alla prima espansione dell'MMO. Ora, sembra che ci sia altro in arrivo.

Come notato da Wowhead, la società ha recentemente inviato un sondaggio agli utenti che potrebbe suggerire che una versione classica di Wrath of the Lich King è in sviluppo.

A seguito del sondaggio del mese scorso che chiedeva ai fan se erano interessati a un lancio di Wrath of the Lich King Classic, un altro sondaggio da poco inviato richiede opzioni di acquisto, con due opzioni di bundle menzionate.

È interessante notare che sondaggi simili sono stati inviati per Burning Crusade Classic prima che fosse annunciata, quindi è possibile che un annuncio simile e il successivo lancio siano in programma anche per Wrath of the Lich King.

Nel frattempo, la prossima espansione di World of Warcraft verrà svelata il 19 aprile. Secondo le indiscrezioni, dovrebbe chiamarsi Dragonflight.

Fonte: Gamingbolt.