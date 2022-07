World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic ha una data di uscita

Blizzard Entertainment ha annunciato World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic quest'anno e, data l'eredità dell'espansione, probabilmente il miglior contenuto che il longevo MMORPG abbia mai ricevuto, non sorprende che molte persone non vedano l'ora di tornare a immergersi nel suo mondo.

Al momento dell'annuncio, Blizzard aveva dichiarato che Wrath of the Lich King Classic sarebbe uscito nel 2022, mentre di recente un aggiornamento del sito ufficiale del gioco ha fatto accidentalmente trapelare un lancio a settembre. Ora la notizia è stata confermata ufficialmente.

Blizzard ha annunciato che World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic uscirà per PC il 26 settembre. Le iscrizioni alla beta sono già attive e la versione completa dell'espansione sarà disponibile il giorno del lancio alle ore 00:00 in tutto il mondo.

In vista dell'imminente lancio, i giocatori di Burning Crusade Classic riceveranno un buff che aumenterà tutti i guadagni di esperienza del 50%. Il buff può essere attivato e disattivato e sarà disponibile solo fino al lancio di Wrath of the Lich King Classic.

Nel frattempo, anche World of Warcraft riceverà la sua nuova espansione nel corso dell'anno con Dragonflight.

