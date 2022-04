World of Warcraft: Wrath of the Lich Classic annunciato da Blizzard

Oltre alla nuova espansione Dragonflight c'è spazio anche per il classico in World of Warcraft: Blizzard ha infatti annunciato anche Wrath of the Lich Classic, contornato da un cinematic trailer di presentazione. Al contrario della nuova aggiunta a suon di draghi, questo contenuto è una riproposizione dell'espansione targata 2008 con qualche miglioria ma senza stravolgerla.

Anche questa espansione arriverà nel corso del 2022 e riporterà i giocatori a eliminare il Re dei Linch a Northrend. Le modifiche partono già dall'ambientazione, con nuovi sezioni da esplorare prima di arrivare alla Rocca della Corona di Ghiaccio più l'aggiunta della classe Cavaliere della Morte.

Saranno ovviamente presenti la Fortezza Violacea ed Epurazione di Stratholme, un bel viaggio nostalgico per tutti gli appassionati. Vi ricordiamo che Warcraft Classic è disponibile per gli attuali abbonati a World of Warcraft e l'aggiornamento a Wrath of the Lich King sarà disponibile senza costi aggiuntivi.

Fonte: Polygon