World of Warcraft Dragonflight e Diablo IV in un leak tra pre-patch e date di uscita

È possibile che abbiamo appena conosciuto i piani immediati di Activision Blizzard. Su Reddit è apparso un frammento di un cosiddetto documento interno riportato poi su Twitter, che presumibilmente contiene informazioni su diverse produzioni e aggiornamenti tanto attesi, tra cui la data di uscita di Call of Duty Warzone 2 che abbiamo riportato nell'apposita news.

Dietro la comunicazione dei dati c'è la stessa persona che ha preventivamente informato, tra l'altro, sui dettagli dei componenti aggiuntivi Dragonflight e Legion per World of Warcraft.

Ecco come, secondo la fuga di notizie, si presenta il presunto piano editoriale di Activision Blizzard per i prossimi mesi:

Breaking: An internal document image has leaked revealing Warzone 2 launch date as November 16th



Image shared on r/classicwow Reddit pic.twitter.com/JUe3fx1G0M