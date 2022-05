WWE 2K19 e WWE 2K20: 2K conferma che i server verranno messi offline

2K ha annunciato che i servizi online per WWE 2K20 e WWE 2K19 saranno presto chiusi definitivamente. Una dichiarazione su Twitter di WWE Games recita: "Attenzione alla community di WWE 2K: il 30 giugno 2022 ritireremo il supporto per i server WWE 2K19 e WWE 2K20".

Il comunicato poi prosegue: "Ciò include tutte le funzioni online, come le partite online e le creazioni della community. Stiamo concentrando tutta la nostra attenzione verso il supporto di #WWE2K22. Grazie per il vostro continuo supporto!”.

Mentre WWE 2K20 è stato tristemente accolto così male da costringere lo studio a prendersi un anno di pausa dalla produzione di un gioco, WWE 2K19 è stato annunciato dai fan come uno dei più grandi giochi di wrestling di tutti i tempi. La notizia della chiusura dei server, che aveva consentito ai fan di tenere aggiornati i roster tramite le creazioni della community, ha portato a un'ondata di apprezzamento per il gioco.

📣 Attention WWE 2K community: On June 30, 2022, we will sunset support for WWE 2K19 & WWE 2K20 servers. This includes all online functions, such as online matches & Community Creations. We are turning our full focus toward supporting #WWE2K22. Thanks for your continued support! pic.twitter.com/vOJ06AA9iy