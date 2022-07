Wylde Flowers è un magico simulatore in stile Stardew Valley che ha una data di uscita

La magica simulazione di vita Wylde Flowers ha una data di uscita a settembre per PC e Nintendo Switch.

Lo ha annunciato lo sviluppatore Studio Drydock su Twitter. Per chi non lo sapesse Wylde Flowers, un magico mix tra Stardew Valley e Hogwarts Legacy, ha ricevuto una data di lancio il 20 settembre 2022. Il prossimo simulatore di vita è già disponibile tramite Apple Arcade, ma sarà presto disponibile su PC e Nintendo Switch questo autunno.

I giocatori assumeranno il ruolo di Tara mentre si trasferisce nella graziosa isola rurale di Fairhaven per aiutare a lavorare nella fattoria di sua nonna. Mentre è qui, Tara avrà l'opportunità di svolgere tutte le attività di simulazione di vita preferite, incluso l'incontro con un cast di personaggi diversi, la cura dei raccolti, la cura degli animali, la pesca, la formazione di amicizie e forse anche l'amore.

Big news! 🎉 Wylde Flowers is coming to Nintendo Switch and Steam on September 20th 2022! 🌸



💖 Enjoy a deep heartfelt story

☀️ Farm by day

🌙 Cast spells by night

🌈 Be charmed by our diverse characters pic.twitter.com/ymc3ThGZXF