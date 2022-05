Xbox app si aggiorna e introduce le storie proprio come su Instagram e Facebook

Microsoft sta aggiornando l'app mobile Xbox su iOS e Android per consentire ai giocatori di condividere i vostri momenti di gioco sotto forma di storie in stile Instagram e Facebook.

Ciò è stato confermato dalla società stessa attraverso una pubblicazione sul portale Xbox Wire, in cui ha confermato che il team Xbox è lieto di offrire nuovi miglioramenti per tutti i tipi di esperienze con Xbox e che il nuovo aggiornamento dell'applicazione mobile avrebbe portato storie al feed di attività di esso.

Come sottolineato nel post, saremo in grado di condividere i nostri momenti di gioco preferiti, inclusi clip, screenshot e persino obiettivi. Inoltre, come previsto in qualsiasi funzione di questo tipo, possiamo anche rispondere ai nostri amici con un messaggio o una rapida reazione.

May Xbox Update: Create, share, and view stories in the Xbox app, QoS Tagging, and more. Read here: https://t.co/qwvWcYPhGl — Xbox Wire (@XboxWire) May 3, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Ma ora che le storie arrivano sull'App Xbox, in molti si chiederanno come possiamo caricare contenuti di questo tipo. Ebbene, per farlo non ci resta che cliccare sul pulsante + del nostro gamertag che si trova nel pannello delle storie e poi selezionare il contenuto che vogliamo condividere. Una volta selezionato e caricato, il contenuto sarà disponibile per 72 ore.

Per adesso questo aggiornamento è disponibile in Australia, ma arriverà a breve nel resto del mondo.

Fonte: Eurogamer