Xbox si aggiorna su PC: l'applicazione ora contiene anche HowLongToBeat

Si sa, viviamo in un'epoca in cui si fa tutto di corsa, in cui bisogna calcoalare i minuti per riuscire a fare tutto entro le ore di sonno che ci servono per sopravvivere, oltre alle ore spese per mangiare, lavorare e per questioni fisiologiche di varia natura. E dove si trova il tempo per giocare?

Per questo HowLongToBeat è stato un fedele compagno per molti giocatori, in grado di dare una stima sulla durata effettiva di un gioco in tutte le sue declinazioni, tra una percentuale a 100% e un completamento solo parziale, magari semplicemente solo con la main quest.

Tutto ciò è di fondamentale importanza per incastrare adeguatamente il nostro gioco preferito con i diversi impegni e da oggi, nell'app Xbox presente su PC, troverete integrata questa soluzione. Ogni gioco presente infatti, avrà un contatore speciale collegato direttamente a HowLongToBeat, in grado di fornire tutte le informazioni necessarie sul tempo di completamento, in base agli stili di gioco.

Fonte: Xbox