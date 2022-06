Xbox e Bethesda terranno un secondo evento questo mese, ecco quando

Xbox e Bethesda hanno annunciato un secondo showcase sempre programmato per questo mese e precisamente il 14 giugno.

Annunciato pochi minuti fa, l'Xbox Games Showcase Extended si terrà la prossima settimana martedì 14 giugno. Questo evento, che inizierà il giorno alle 19:00, durerà 90 minuti in totale, e sarà focalizzato su video dietro le quinte di alcuni giochi con interviste, oltre al debutto di nuovissimi trailer.

In breve, si tratta di un secondo showcase per Xbox e Bethesda che offrirà maggiori informazioni sui titoli in via di sviluppo. La presentazione principale si svolgerà alla fine di questa settimana, domenica 12 giugno, e inizierà esattamente alla stessa ora, cioè alle 19:00.

Oltre all'Xbox e Bethesda Showcase, sappiamo che il 9 giugno avrà luogo il Summer Game Fest: giugno sarà un mese incredibile per gli amanti dei videogiochi e noi di Eurogamer seguiremo tutti gli eventi. Rimanete quindi sintonizzati con noi per saperne di più.

