Xbox & Bethesda Showcase e la durata dell'evento. Parla Aaron Greenberg

Pochi giorni fa, Xbox ha annunciato che proprio come l'anno scorso, durante il mese di giugno potremo goderci l'evento annuale dell'azienda, dove vedremo tanti annunci di giochi, nuovi gameplay tanto attesi come Starfield, e qualche altra sorpresa che ancora non conosciamo.

Come al solito, questi eventi Xbox durano solitamente circa 90 minuti, ma la società ha chiarito che la durata finale dell'Xbox & Bethesda Game Showcase non è stata ancora decisa. Rispondendo a un tweet sulla durata dell'evento, Aaron Greenberg (responsabile del marketing di Xbox), ha chiarito che l'azienda non è del tutto sicura sulla durata. È vero che tutti i precedenti showcase erano lunghi circa 90 minuti, ma stanno ancora decidendo, e sveleranno molti altri dettagli a riguardo quando la data si avvicinerà.

"Non abbiamo ancora una durata ufficiale dello show. Ma sì, in genere i nostri eventi durano all'incirca 90 minuti. Cercherò di mantenere i fan aggiornati mentre ci avviciniamo alla data" ha scritto Greenberg su Twitter.

We don’t have a final show run time yet. But yes typically we end up close to that 90 mins mark. Will keep folks posted as we get closer!