Xbox lancia una collezione outdoor per i fan del campeggio

Xbox non smette mai di sorprendere. Per quanto riguarda le chicche e gli accessori esistenti intorno al marchio, l'ufficio marketing raddoppia la propria fantasia per sviluppare prodotti unici e originali. In vendita sullo store ufficiale, Xbox Gear Shop, è ora disponibile una nuova collezione dedicata al campeggio.

Microsoft ci ha abituato a promuovere gli accessori più originali possibili, le sneakers in collaborazione con Adidas, una valigetta di lusso firmata Gucci, o il famoso meme che rende Xbox Series X un mini-frigo. Oggi i vari account Xbox ufficiali hanno svelato la disponibilità di una gamma Camper Collection, dedicata a chi ama accamparsi fuori casa in mezzo alla natura.

All'abbigliamento tradizionale, come t-shirt o berretti, si aggiungono prodotti del tutto inaspettati come un'amaca, un sedile pieghevole, una borraccia o anche un giubbotto multiuso. Un'intera gamma di attrezzature per questa stagione estiva che ora i fan possono affrontare con stile.

Se gli accessori vi interessano a questo link potete effettuare il vostro acquisto.

Fonte: Polygon