Xbox si porta a casa un Daytime Emmy grazie al documentario che celebra i 20 anni della console

Power On: The Story of Xbox, un documentario in più parti che ha coperto i vent'anni di storia di Xbox, ha vinto un Daytime Emmy.

La serie, che ha debuttato su YouTube l'anno scorso e che presentava interviste a tutte le figure significative della storia della piattaforma, ha vinto il premio per l'Outstanding Single-Camera Editing.

La serie ha presentato un'immensa quantità di filmati d'archivio, tra cui alcuni che non erano stati portati alla luce prima di questo progetto.

Il documentario può essere visto su diversi servizi gratuiti, tra cui YouTube, The Roku Channel, Redbox, Microsoft e IMDbTV.

"Il progetto è iniziato quasi tre anni fa con una semplice domanda: c'è una storia avvincente dietro la storia di Xbox?" ha chiesto la head of programming di Xbox, Tina Summerford, durante lo streaming del 20° anniversario dello scorso anno.

"La risposta, a quanto pare, è sì, assolutamente. Così abbiamo collaborato con un team di documentaristi vincitori di Emmy per scavare a fondo e contribuire a dare vita a questa storia".

"In fondo si tratta di una storia che racconta come Xbox sia nata come un progetto di passione da parte di un piccolo gruppo di giocatori all'interno di Microsoft e sia cresciuta fino a diventare una fonte di gioia per i giocatori di Xbox di tutto il mondo".

Fonte: VGC.