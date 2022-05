Xbox in down, disservizi su store, avvio di giochi già scaricati e in cloud

Da ieri sera le infrastrutture Internet di Microsoft stanno soffrendo dei rallentamenti e delle interruzioni, come segnalato dai canali ufficiali. Inizialmente si è verificata come una impossibilità di accedere e fare acquisti presso lo store di Microsoft su Xbox, sfruttare X Cloud e avviare dei giochi tramite Game Pass, ma poi il problema si è esteso anche alla normale esecuzione di alcuni giochi.

Adesso alcuni problemi sopracitati dovrebbero essere già risolti: gli acquisti tramite lo store digitale sono nuovamente possibili e “I giocatori dovrebbero star vedendo dei miglioramenti nell’avvio di giochi e di sessioni in cloud”, come segnala Xbox Support, ma non c’è ancora una risoluzione completa.

Players may see improvement when launching games and start Cloud Gaming sessions. We are working on reaching full resolution. If you are still seeing impact, rebooting your console may help. Keep checking our status page for updates.https://t.co/PzAdjUFMJj https://t.co/crddHgU9Vb