Xbox Game Pass: rivelati 4 giochi in arrivo nel mese di agosto

L'apprezzato servizio di Microsoft, Xbox Game Pass, si appresta ad arricchire la sua offerta con l'arrivo del mese di agosto.

Luglio deve ancora finire e, il 29 di questo mese, gli utenti Game Pass vedranno l'arrivo di Inside.

Tuttavia, anche se Microsoft non ha ancora annunciato i giochi in arrivo ad agosto, attraverso i singoli studi abbiamo appreso che ci sono già 4 titoli confermati per il prossimo mese.

Questi quattro giochi, che arriveranno su Game Pass per PC e console al day one, sono Turbo Golf Racing, che potremmo definire un Rocket League a tema golf, in arrivo sul servizio il 4 agosto.

Poi sarà la volta di Two Point Campus, nel quale i giocatori avranno il compito di dirigere un campus universitario in un'esperienza simile a Two Point Hospital. Il gioco arriverà il 9 agosto.

Il 23 agosto arriverà il picchiaduro con visuale isometrica Midnight Fight Express, mentre il 30 agosto arriverà Immortality, del cratore di Her Story e Telling Lies Sam Barlow.

Che ne dite?