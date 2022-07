Xbox Game Pass ha già quattro giochi disponibili dal day one nel mese di agosto

Xbox Game Pass si arricchirà di nuovi giochi nel mese di agosto, di cui alcuni svelati nei prossimi giorni proprio da Microsoft che copriranno la prima metà del mese. Nel frattempo però, sappiamo che ben quattro titoli arriveranno nel servizio direttamente dal loro day one, e sono:

Turbo Golf Racing - dal 4 agosto

Two Point Campus - dal 9 agosto

Midnight Fight Express - dal 23 agosto

Immortality - dal 30 agosto

Turbo Golf Racing è un frenetico gioco arcade sportivo che strizza l'occhio ─ e parecchio ─ a Rocket League: "guida automobili e spingi il turbo per colpire la tua pallina gigante in una gara adrenalinica dove dovrai battere gli amici fino al traguardo."

In Two Point Campus, il nuovo simulatore ideato dai creatori di Two Point Hospital, si potrà creare l'università dei sogni: "costruisci, assumi personale e gestisci una struttura accademica piena di corsi assurdi."

In Midnight Fight Express, un ex membro della malavita criminale viene attirato da un misterioso drone che afferma di avere tempo fino all'alba per impedire il dilagare della violenza in città. Essenzialmente si tratta di action brawler decisamente adrenalinico.

In Immortality si indagherà sull'attrice scomparsa Marissa Marcel, un titolo che riprende a piene mani quanto svolto in Her Story dal suo stesso creatore Sam Barlow.

Fonte: PureXbox