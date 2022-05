Xbox Game Pass, ecco i giochi in arrivo per la seconda metà di maggio

Microsoft ha confermato la prossima ondata di titoli in arrivo su Xbox Game Pass per console, PC e Xbox Cloud Gaming.

Cinque titoli entrano oggi a far parte del servizio in abbonamento: Her Story (PC), Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console e PC), Little Witch in the Woods (Console e PC), Skate (Cloud) e Umurangi Generation Special Edition (Cloud, console e PC).

In seguito arriveranno Farming Simulator 22 (Cloud, Console e PC) e Vampire Survivors (PC) il 19 maggio, Floppy Knights (Cloud, Console e PC) e Hardspace: Shipbreaker (PC) il 24 maggio e Sniper Elite 5 (Console e PC) il 26 maggio. Infine, Cricket 22 (PC) e Pac-Man Museum+ (Cloud, Console e PC) verranno aggiunti a Xbox Game Pass il 27 maggio.

Come sempre diversi giochi lasceranno il servizio in abbonamento. Questi sono: EA Sports NHL 20 (Console), Farming Simulator 19 (Cloud, Console e PC), Knockout City (Console e PC), Resident Evil 7 Biohazard (Cloud, Console e PC), Spellforce 3: Soul Harvest (PC), Superhot Mind Control Delete (Cloud, Console e PC) e Yes Your Grace (Cloud, Console e PC).

Fonte: Xbox