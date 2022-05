Xbox Game Pass in discesa secondo il report di Kotaku, ma Microsoft non ci sta e risponde

Dato che i rinvii di Starfield e Redfall al primo trimestre del 2023 sono stati confermati, alcuni giocatori e testate giornalistiche ne hanno approfittato per criticare la mancanza di esclusive Xbox per il resto del 2022, Gran parte delle critiche è caduta su Xbox Game Pass, il quale ovviamente risente del rinvio di questi giochi tanto attesi.

Secondo un recente report di Kotaku, il servizio in abbonamento starebbe registrando una crisi di abbonati, con diverse persone che hanno deciso di non rinnovare più il servizio a causa della "mancanza di titoli AAA" che possano interessare il pubblico pagante. Il servizio di Microsoft è ricco di giochi di ogni tipo per tutti i tipi di persone, dalle terze parti alle più grandi esclusive Xbox come PSychonauts 2, Forza Horizon 5 o Halo Infinite.

Sia gli AAA che, soprattutto, i titoli indie, fanno di Xbox Game Pass un servizio amato da tante persone che apprezzano anche giochi non canonicamente blockbuster. Pertanto, l'account Xbox Game Pass ha risposto a queste affermazioni con il seguente messaggio: "Dimmi che ti limiti solo ai giochi tripla A senza dirmi che ti limiti solo ai giochi tripla A".

tell me you limit yourself to only AAA games without telling me you limit yourself to only AAA games — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 23, 2022

Le critiche a Xbox Game Pass e Xbox non sono una novità, ma è vero che sono aumentate negli ultimi anni, a seguito della grande crescita di Game Pass e Xbox Game Studios con le acquisizioni di Bethesda e Activision Blizzard, senza contare il gran numero di titoli esclusivi in fase di sviluppo e quelli non ancora confermati. Di solito Microsoft va per la sua strada, ma questa volta ha voluto dire la sua.