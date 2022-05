Xbox Game Pass di maggio ha già 7 giochi che arriveranno sul servizio al day one

Microsoft in genere annuncia i nuovi giochi in arrivo sul servizio Xbox Game Pass ogni due settimane circa, ma in genere gli annunci sulle date di uscita di alcuni di questi titoli possono spesso dare una sorta di preavviso agli abbonati su quando aspettarsi.

Ed è proprio grazie a questi annunci che si sanno già quali saranno i 7 giochi in arrivo a maggio al day one sul servizio in abbonamento. Qui di seguito potete trovare un elenco.

Loot River - 3 maggio

Citizen Sleeper - 5 maggio

Trek to Yomi - 5 maggio

Eiyuden Chronicle: Rising - 10 maggio

Hardspace Shipbreaker - 24 maggio

Sniper Elite 5 - 26 maggio

Pac-Man Museum+ - 27 maggio

Oltre a questi ce ne saranno sicuramente altri: in genere i nuovi giochi vengono annunciati agli inizi del mese, pertanto dato che siamo al 2 maggio Xbox svelerà tra non molto quali sono i titoli che arriveranno nella prima metà di maggio. Restate sintonizzati con noi per saperne di più.

Fonte: GameRant